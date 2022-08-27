Balıkesir Edremit SYDV işçi alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Balıkesir Edremit SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
35 yaşından büyük olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
Edremit ilçesinde en az 1 yıldır ikamet etmek
Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
KPSS P3 puan türünden en az 60 almış olmak
MC Office programlarına hakim olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
1 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
Diploma
İkametgah
KPSS sonuç belgesi
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