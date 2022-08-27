Balıkesir Edremit SYDV işçi alacak

İŞKUR’da duyurulan ilana göre; Balıkesir Edremit SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

35 yaşından büyük olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

Edremit ilçesinde en az 1 yıldır ikamet etmek

Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

KPSS P3 puan türünden en az 60 almış olmak

MC Office programlarına hakim olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

1 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

Diploma

İkametgah

KPSS sonuç belgesi