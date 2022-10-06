Balıkesir Edremit SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Balıkesir Edremit SYDV, kamyon şoförü olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan adresten başvuru yapabilir.

Başvuruların şahsen yapılması gerekir.

Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş