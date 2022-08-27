Balıkesir Erdek Grup işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Balıkesir Erdek Grup, geçici olarak 3 işçi alacak.
Uygun görülen adayların belgeleri daha sonra istenecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erdek’te ikamet etmek
Emekli olmamak
Emeklilik şartlarını taşımamak
Vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamak
Bedenen sağlıklı olmak
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