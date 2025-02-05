Balıkesir Erdek’te ev yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Erdek Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan ve A.D.'ye ait olan üç katlı binanın ikinci katında çıktı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına iki itfaiye aracı ve dört personel ile müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenme de olmadı. Ancak, yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı. İtfaiye ekipleri, yangının nedenini belirlemek için detaylı bir araştırma yapacağı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni belirlenene kadar mahalledeki vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.