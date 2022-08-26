﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak

Balıkesir Gömeç Belediyesi bünyesine 1 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, acil tıp teknisyeni alınacak.
Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
T.C. Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
İkametgah belgesi.
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