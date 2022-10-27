Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak

Balıkesir Gömeç Belediyesi bünyesine 1 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, elektrikçi alınacak.
Son başvuru tarihi 30 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az elektrik teknisyeni diploması,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
T.C. Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Diploma fotokopisi,
İkametgah.
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