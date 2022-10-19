﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm, geçici olarak zeytin toplama işçisi olarak 10 personel alacak.

Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Çalışma süresi 4 ay olarak duyuruldu.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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