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Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak

Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm, geçici olarak zeytin toplama işçisi olarak 10 personel alacak.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 10:05
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Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm, geçici olarak zeytin toplama işçisi olarak 10 personel alacak.

Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Çalışma süresi 4 ay olarak duyuruldu.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2 adet fotoğraf

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