﻿Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm, geçici olarak zeytin toplama işçisi olarak 10 personel alacak.
Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.
Çalışma süresi 4 ay olarak duyuruldu.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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