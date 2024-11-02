Balıkesir Havran'da deprem! (2 Kasım 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir Havran'da deprem! (2 Kasım 2024)

Balıkesir'in Havran ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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