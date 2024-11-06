Balıkesir Kadastro Müdürlüğü'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

BALIKESİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Taylıeli mahallesi 283 ada 1 ila 7 nolu parsellerin, 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi uyarınca gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında yapıldığı anlaşılan ölçü, tersimat ve hesaplama hatalarının giderilerek aynı zamanda yüzölçümlerinin de 283 ada 1 nolu parselin 340.19 m², 2 nolu parselin 227.34 m², 3 nolu parselin 189.95 m², 4 nolu parselin 176.44 m², 5 nolu parselin 344.48 m², 6 nolu parselin 268.13 m², 7 nolu parselin 279.39 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41'nci maddesi uyarınca düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu hususta yapılan tebligatlardan 51847384044 TC kimlik numaralı Zeynep DERE ve 17764029994 TC kimlik numaralı Teslime ÖZDEMİR'in MERNİS kayıtlarına göre Türk Vatandaşlığından çıkarak Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmeleri nedeniyle gönderilen tebligatlar neticesinde Berlin Büyükelçiliğinden muhataplara adres eksikliği nedeniyle tebligat yapılamadığı mükerrer defalar bildirilmiş, akabinde Burhaniye İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan yazıda belirtilen adreslerin MERNİS ile aynı adresler olduğu anlaşılmış olup bu tebligatların 7201 sayılı yasanın 29/1 nci maddesine istinaden yapılması gerekmiştir.

İlgililerince, yapılan düzeltmeye karşı ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süresi içerisinde Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesine “Düzeltmenin Kaldırılması” için dava açma hakkının bulunduğu, dava açılmadığı takdirde ise DÜZELTME kararının kesinleşeceği hususu İlanen Tebliğ olunur.