Balıkesir Kepsut SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Balıkesir Kepsut SYDV, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip olmak

En az B sınıfı ehliyeti olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak

Kepsut’ta ikamet etmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Diploma fotokopisi

Kimlik fotokopisi

2 adet fotoğraf

Aile nüfus kaydı

Adli sicil kaydı

İkametgah

Ehliyet