Balıkesir Kepsut SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Balıkesir Kepsut SYDV, geçici olarak şoför olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Medeni haklarını kullanım ehliyetine sahip olmak
En az B sınıfı ehliyeti olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak
Kepsut’ta ikamet etmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma fotokopisi
Kimlik fotokopisi
2 adet fotoğraf
Aile nüfus kaydı
Adli sicil kaydı
İkametgah
Ehliyet
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