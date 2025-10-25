Açıldığı günden bu yana 110 bin kitapseveri ağırlayan fuar, gün boyu süren söyleşiler, imza etkinlikleri ve şiir dinletisiyle her yaştan kitapseveri bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "1.Balıkesir Kitap Fuarı", sekizinci gününde de kitapseverleri ağırlamaya devam etti. Fuar, söyleşiler, imza günleri ve kitap stantlarıyla ilk günden bu yana 110 bin kişiyi ağırladı. Okul Öncesi Öğretmenliği'nin yanı sıra; oyun terapisi, masal terapisi, NLP ve çocuklarda bilişsel davranış terapisi konularında eğitimler veren Dilek Cesur "Bu Kitap Annelere Çok İyi Gelecek" adlı söyleşisinde okurlarıyla buluştu.

"ADALET DUYGUNUZ ÖNEMİNİ KAYBEDİYOR"

Politika, sosyoloji ve politik psikoloji alanında tanınan yazar ve düşünür Tarık Çelenk ise "Mahallenin Krizinden Memleketin Krizine" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Tarık Çelenk, "İnsanlar kimliklerinin konforunda kalıyor ve kimliklerinin dışında düşünmüyor. Buna da 'Kimlik kapanına yakalanmak' deniliyor. Kimlik kapanına yakalanmak deniliyor. Dünyada da var ama ne yazık ki bugün Türkiye’de insanlara bir hakikat derdini siyasi ve sosyal manada anlatmanız mümkün değil. Çünkü kimlik konforuna girdiğiniz zaman gerçek ve hakikat önemini kaybediyor. Yani kendi gerçekliklerinizin reddine başlıyorsunuz. Adalet duygunuz önemini kaybediyor ve ahlaki esneklikler oluşmaya başlıyor" diye konuştu.

"ÖMER SEYFETTİN, MİLLİYETÇİLİK AKIMININ GÜÇLENMESİNE ÖNCÜLÜK ETTİ"

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sercan Ceylan, "Gönenli Ömer Seyfettin Hayatı ve Kitapları" söyleşisinde ünlü yazarın fikir dünyasını anlattı. Ceylan, "Ömer Seyfettin, Genç Kalemler dergisiyle birlikte Yeni Lisan Hareketi’ni başlatarak milliyetçilik akımının güçlenmesine öncülük etti. Bu süreçte yanında Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp de vardı" dedi. Ömer Seyfettin’in öykülerinde yaptığı ironiyi kendi zamanında abartılı bulan çok fazla yazar olduğunu dile getiren Ceylan, "Fakat dünyada, 1970-80’lerden sonra gelişen edebiyat bütün anlatısını, yöntemini ve tekniğini bu ironi üzerine kuruyor şu anda. Yani ironiyle ilgili binlerce araştırma yapılıyor. Dilin sınırlarını aşması, metinde söylenmeyen şeylerde gizlidir. Bir metinde; söylenmeyen şeyler, güldürü niteliği olup ima edilen şeyler, zaten metnin ana felsefesini oluşturan ve metni bir açık yapıt haline getiren şeylerdir" ifadelerini kullandı.

Söyleşilerin ardından TBMM 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, genç yetenek Veysel Akyılmaz’ın gitarının eşliğinde Ahmet Arif ve Türk şiirinin önde gelen şairlerinin şiirlerini okudu.