Şüphelilerden 27'si tutuklanırken, örgütlü yapıdaki suçluların sanal platformlar üzerinden işlediği nitelikli dolandırıcılıklar, 506 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetteki çeşitli platformlarda bitkisel ürünlerin reklamlarını yayınlayarak, sipariş verenleri telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan şüphelilerin, mağdurları tehdit ederek ödeme yapmaya zorladığını tespit etti.

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, suç eylemlerini İstanbul'daki 6 farklı adreste çağrı merkezi ve kargo şirketi kisvesi altında yürüttükleri, hesap hareketlerinde ise toplam 1,3 milyar lira işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir ve Erdek Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, 125 ekip ve 320 personelin katılımıyla İstanbul ile Siirt'teki 56 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 53 şüpheli İstanbul'da, 1'i ise Siirt'te yakalandı.