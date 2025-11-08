Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde il genelinde içme suyu yatırımlarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Ayvalık’ın Murateli Mahallesi'ndeki su yetersizliği sorununu çözdü.

BASKİ Genel Müdürlüğü, Ayvalık’ın Murateli Mahallesi’nde yıllardır yaşanan su yetersizliği sorununu 2 bin 600 metre içme suyu şebeke hattını hayata geçirerek çözdü. BASKİ ekiplerinin sona geldiği içme suyu şebeke hattıyla birlikte su kaynakları artan mahallede su kesintileri yaşanmayacak.

"EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Küresel iklim krizi nedeniyle su kaynaklarının hızla tükendiği günlerde bir damla suyun bile çok kıymetli olduğunu belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını gidermek için biz BASKİ olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu görev bilinciyle Murateli Mahallesi’ndeki su sorununa sahadaki teknik incelemelerin ardından çözüm ürettik. Yeni içme suyu şebeke hattı imalatı sayesinde bu sorunu da çözdük. Ahmet Akın Başkanımız liderliğinde tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"MAHALLEMİZ UZUN ZAMANDIR SU SIKINTISI ÇEKİYORDU"

Özellikle zeytin hasat döneminde yaşanan su yetersizliği nedeniyle yıllardır mahallelerinde su kesintisi yaşandığını belirten Murateli Mahalle Muhtarı Aytaç Türümen, "Mahallemiz uzun zamandır su sıkıntısı çekiyordu. Özellikle zeytin hasat zamanında su yetersizliği oluyordu. Kuyumuz yetmiyordu. Mahallemiz için merkezden gelen içme suyu şebeke hattı yapılıyor. Su sorunumuz kalmayacak inşallah. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ederiz" dedi.

"YENİ YAPILAN HAT İLE SORUNUMUZ ORTADAN KALKACAK"

Ayvalık’ın Murateli Mahallesi’nin göç almasıyla içme suyu yetersizliğinin arttığını dile getiren vatandaşlar, "Mahallemiz sürekli göç almaya başladı. Su yetersizliğimiz arttı, kuyumuz eskisi gibi randıman vermiyordu. Yeni yapılan bu hat ile sorunumuz ortadan kalkacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve BASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk’e çok teşekkür ederiz. Başkanımızın bu duyarlı yaklaşımı bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.