Balıkesir sabah bir kez daha sallandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından artçı depremlerle yeniden sarsılıyor. Sabah saatlerinde de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; sabah 06.59'da Balıkesir Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem yerin 7.4 km altında gerçekleşti. AFAD tarafından açıklanan verilerde ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi.

GECE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Balıkesir Sındırgı gece saat 00.05'de 5.0 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Yalova gibi pek çok ilde hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Balıkesir'de depremBalıkesir'de deprem

AFAT'TAN AÇIKLAMA

Aet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklündeki depremde şu an için herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediği açıklandı.

