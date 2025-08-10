Balıkesir sallandı! Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından TAMP'ın devreye alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

