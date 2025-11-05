Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın geçen yıl ekim ayında müjdesini verdiği "Şehir Tiyatrosu" hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek "Balıkesir Şehir Tiyatrosu" oyuncularını aramaya başladı. Üniversitelerin ve konservatuvarların tiyatro bölümlerinde oyunculuk dalından mezun olan, adli sicil kaydı bulunmayan, görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu olmayan, erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olan veya en az iki yıl ertelemiş olan Türk vatandaşlarının başvurabileceği sınavın başvuruları, 3-13 Kasım günleri arasında "https://basvur.balikesir.bel.tr/Home/tiyatro" adresinden yapılabilecek. Aranan niteliklere uygun olan adaylar, 14 Kasım Cuma günü "balmek.balikesir.bel.tr" adresinden ilan edilecek.

SINAV SÜRECİ KAYIT ALTINA ALINACAK

İlan edilen adaylar, 17-18-19 Kasım günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde Seçici Kurulun önüne çıkacak. Adayların tüm sınav süreci kamera ile kayıt altına alınacak. Sınav, adayların kapsamlı değerlendirilmesi için üç temel aşamadan oluşacak. Sınavın her bir aşamasının sonunda, bir sonraki güne katılım hakkı kazanan adayların isim listesi aynı gün sonunda, değerlendirme sonrası sınavın yapıldığı binaya asılacak ve aynı zamanda web sitesinde yayımlanacak.

SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞACAK

Kayıt masasından alınan sıra numarasına göre adaylar, 10’ar kişilik gruplar halinde ayarlanarak birinci aşama sınavına girecek. Birinci aşamada, adayların hareket ve dans performansları değerlendirilecek. Bu aşamayı geçen adayların, ikinci aşamada sahne performansı ve şan-kulak değerlendirmesi yapılacak. Adaylar kendi seçtikleri iki parçayı seçici kurula sunacak ve ardından şan-kulak sınavına tabi tutulacak. İkinci aşamayı geçen adaylar, grup çalışması ve bireysel mülakatın yapılacağı üçüncü aşamaya katılarak sınav sürecini tamamlayacak. Aşamalarda başarılı olan 11 adayın duyuruları, 21 Kasım Cuma günü "balmek.balikesir.bel.tr/Gundem/Duyuru/" adresinden yapılacak. Süreç hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 0266 241 5841 Dâhili: 1672 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.