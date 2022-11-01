Balıkesir Sındırgı Belediyesi işçi alacak

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Balıkesir Sındırgı Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere kadrolu 4 boru döşemecisi alınacak.

Adaylar başvurularını 1 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) Camicedit Mahallesi Kültür Caddesi No:1 Sındırgı/Balıkesir adresine yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

18 – 55 yaş arasında olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliği hak etmemiş olmak,

Boru döşeme ve tamiri konusunda mesleki deneyime sahip olmak şartları aranmaktadır.

İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,

Son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

Adli sicil belgesi,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Varsa sürücü belgesi ve diğer belgeler.