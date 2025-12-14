Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, 23.10 sıralarında kaydedildi.

AFAD depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

MERKEZ ÜSSÜ SINDIRGI

Merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu belirtilirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

AFAD PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler şu şekilde,

'Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-12-13

Saat:23:10:51 TSİ

Enlem:39.20944 N

Boylam:28.15556 E

Derinlik:7 km.'