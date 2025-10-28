Dün gece Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 100'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. Sabah 10:20 itibariyle 4.6 ile sallanan Sındırgı'da bir artçı daha meydana geldi.

AFAD, saat 10.54'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Balıkesir Sındırgı'da yaşanan depremin, yerin 7 km. altında gerçekleştiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.8 olarak belirtildi. Depremin derinliği ise 7.7 km olarak duyuruldu.