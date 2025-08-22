Balıkesir Sındırgı'da deprem nedeniyle camiler kapandı! Cuma namazı çadırlarda kılındı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir Sındırgı'da depremde hasar gören camiler ibadete kapanınca cuma namazı çadırlarda kılındı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören camilerde cuma namazı çadırlarda kılındı.

10 Ağustos’ta merkez üssü Sındırgı olan deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında çok sayıda cami ibadete kapatıldı.

Vatandaşların mağdur olmaması için AFAD koordinasyonunda ilçe merkezine ve kırsal mahallelere çadırlar kuruldu.

Cuma namazı öncesinde bölgede görevli imamlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Namaza katılan vatandaşlar ise zor günleri dayanışma ile atlatmaya çalıştıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Namaz sonrası vatandaşlar birbirlerinin cumasını kutladı.

aw522707-07.jpg

aw522707-06.jpg

aw522707-05.jpg

aw522707-03.jpg

aw522707-04.jpg

aw522707-02.jpg

aw522707-01.jpg

Son Haberler
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)