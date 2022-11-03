Balıkesir Üniversitesi personel alacak

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'nden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5- ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4- Özgeçmiş

5- Mezuniyet Belgesi yada Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge)

6- Lisans Transkripti (e-devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Kamuda çalışanlar için onaylı hizmet belgesi, özelde çalışanlar için SGK dökümü veya onaylı döküm belgesi

11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesi (e-devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge)

12- Başvurulan kadroda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katlım belgesi/ sertifika

13- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, anılan yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

AÇIKLAMALAR:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

5- idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.