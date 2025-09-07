Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem! (7 Eylül 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem 12.35 saatinde gerçekleşirken derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Bölgede peş peşe sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

Yine Sındırgı merkezli 12.41 saatinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, AFAD'ın 4.9 olarak duyurduğu depremi 5.1 büyüklüğünde açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

"BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi" dedi.

Prof. Dr .Ercan ayrıca, "Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

6,1'LİK DEPREM

10 Ağustos 2025'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. Deprem sonrası bölgede sarsıntılar sürüyor.