Balıkesir'de 2 dolandırıcı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de 2 dolandırıcı tutuklandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp bir kadından 1 milyon 500 bin lira değerinde altın ive döviz aldığı iddia edilen 2 kişi Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli kadın, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan M.D. ve V.S. isimli şahıslara evinde bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin değerinde ziynet eşyalarını ve dövizlerini elden verdi. Ziynet eşyaları ve dövizleri verdikten sonra dolandırıldığı anlayan yaşlı kadın İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Balıkesir'de 2 dolandırıcı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şahısların ticari taksi ile geldikleri, akabinde ticari taksi ile İstanbul'a gittikleri tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince koordineli bir şekilde yapılan operasyonda şahıslar, Bursa çevre yolunda yakalandı. Dolandırıcılık suçuna konu eşyalar ise sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

M.D. ve V.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'de 2 dolandırıcı tutuklandı

Balıkesir'de 2 dolandırıcı tutuklandı

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