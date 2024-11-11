Balıkesir'de 22 firari yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de 22 firari yakalandı

Balıkesir jandarma ekipleri son bir haftada yaptıkları asayiş uygulamalarında hapis cezası bulunan 22 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 04-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında; 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve 6 yıl 11 ay 13 gündür aranan 17 yıl 6 ay 15 gün cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs yakalandı. Yapılan uygulama sonucunda ayrıca; ASAL yakalama kaydı bulunan 141 şahıs, ifadeye yönelik aranan 73 şahıs olmak üzere toplam 236 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de 22 firari yakalandı

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