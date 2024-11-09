Balıkesir'de 23 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 23 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 ayrı araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, söz konusu araçlara el konularak yediemin otoparkına çekildi.
Operasyonlarda, bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri öne sürülen kaçakçılığı şüphelileri Ö.A. (42) ve S.K. (28) yakalandı.
Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelilerinin üzerlerinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 600 lira, 60 dolar ve 145 avro ele geçirildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.