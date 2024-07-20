Balıkesir'de 4.1 deprem! İstanbul depremini etkiler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de 4.1 deprem! İstanbul depremini etkiler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı

Marmara Bölgesi'nde, Balıkesir açıklarında yerel saat ile 22.26'da 4.1 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildiği AFAD tarafından açıklandı. CNN Türk'ün deprem analisti Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgedeki Kuzey ve Güney yönlerindeki aktivitenin dikkate alınması gerektiğini ve bu alanın sismik açıdan önemli olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in 9.70 kilometre açıklarında, Marmara Denizi'nde 4.1 şiddetinde bir deprem kaydedildi. AFAD'a göre, yerel saat ile 22.26'da meydana gelen sarsıntı, yerin 7.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, geceyi tedirginlikle geçirdi.

'BURADA HAREKETLİLİK VAR'

CNN Türk deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

prof-dr-sukru-ersoy-marmara-denizi-nde-iki-16363299-6223-amp.jpg

"Depremin yerine özellikle baktım. Tam Kuzey Anadolu fayının üzerine düşmüyor. Güney Marmara'yla burası arasında bazı depremler olabiliyor. Hemen kuzeyinde Gaziköy var. Asıl Kuzey Anadolu fayı oradan geçiyor. Tabii deprem dairesel yayıldığı için o bölgelerde Balıkesir'de hissedilmiş. Sanıyorum Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilmiş. Büyük bir deprem değil ama insanlar bu depremleri hissettiklerinde korkmuş olabilirler. Bu depremler çok sığ depremler. Dolayısıyla zemine biraz yakınsa, yapı stoğu da uygunsa biraz hissedebilirler.

Burada Kuzey ve Güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana sistem üzerinde değil ama Türkiye'de biliyorsunuz 5.5'i geçen depremlerde yıkıcı olabiliyor. 6.5 olan bir deprem Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde yıkıcı bir etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor. Marmara Denizi içerisinde bu büyüklükte deprem olması çok normal. Bunları büyük bir depremin habercisi olarak yorumlamak için bu yüzden biraz erken.

sdv.jpg

Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi yerlerin zeminleri birbirlerine benzer ve bunlar Anadolu Yakası'ndaki zeminlere göre hassas zeminler. 4'ü geçtiği zaman insanlar bunları çok rahat algılayabiliyor. Türkiye'de 75 bin deprem oldu.

Normalde olması gereken 25 bin. Bunu 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. İki sebebi var; birincisi büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir. İkincisi bu depremler o kadar büyüktü ki diğer fay zonları da rahatsız etti."

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan yeni kredi kararı
Marmara'daki 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama
ABD'li dev şirket Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Tarihte bir ilk yaşandı
Nazif Okumuş'tan flaş iddia: "Süleyman Soylu seçimlerde 3 milyon Suriyeliyi vatandaş yaptı"
Birikimi olan maaşa bağlanacak. 33 bin 643 TL getirisi var
Demokrat Parti ruhu muhalefete sirayet etti!
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu'ndan "ittifak" sorusuna yanıt
İslam Memiş net tarih vererek uyardı. Yapmayan büyük kaybedecek
Son Haberler
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Gündem
Vali Ergün yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
ÖSYM sınavına girecekler dikkat! Başvuralar başladı Gündem
ÖSYM sınavına girecekler dikkat! Başvuralar başladı
O ilde denize girmek yasaklandı Yerel Haberler
O ilde denize girmek yasaklandı
Alkollü yakalanan sürücü 2 saat polise yalvardı Yerel Haberler
Alkollü yakalanan sürücü 2 saat polise yalvardı
Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı Yerel Haberler
Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı
Yeni Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Resmi Gazete'de Ekonomi
Yeni Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Resmi Gazete'de