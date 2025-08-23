Balıkesir'de 4 dakika arayla 2 deprem (23 Ağustos 2025)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, Sındırgı'da 4 dakika arayla 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 dakika arayla 4,1 ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 14.16'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 6,98 kilometre olarak ölçüldü.

Depremden 4 dakika sonra, saat 14.20'de Sındırgı merkezli 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. İkinci depremin, 10,93 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

