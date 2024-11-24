Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Balıkesir’de bir evde kadını bıçakla rehin alan şüpheli polisin ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca operasyonla etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.T. isimli şüpheli, daha önceden tanıdığı ve ismi açıklanmayan orta yaşta kadının evine gitti. Polis ekiplerine kadının rehin olduğu bilgisi ulaşınca olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat timleri sevk edildi. Evin kapısını açmayan Z.T. ile uzun süre görüşen ekiplerin çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri evin balkonundan ve kapısından girerek operasyon düzenledi. Z.T.'nin etkisiz hale getirildiği olayda kadın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"İKNA OLMADI"

Yaşanan olayla ilgili Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, özel harekat etkisiz hale getirdi

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