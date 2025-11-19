"Yeşili Seviyorum. Annemle Babamla Fidan Dikiyorum" projesi kapsamında Orman İşletme Şefliği'nce Taylıeli Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Etkinliğe, Kaymakam Cumali Atilla, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Müftü Mustafa Ali Işık, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, Tema Burhaniye temsilcisi Nuran Sokur, bazı siyasi parti yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, etkinlikte katılımcılara fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler, anne ve babaları ile birlikte fidan dikerken, törene katılan davetliler ve jandarma komutanları da etkinliğe destek oldu. Fidan diken çocuklara Türk Bayrağı dağıtıldı. Kaymakam Cumali Atilla, öğrenciler ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aymaz, "İlçemizin Taylıeli Mahallesi’nde Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz, kurum amirlerimiz ve misafirlerimizle birlikte buluştuk. Çam ağırlıklı olmak üzere ağaç hatmiri ve mavi servilerden oluşan yaklaşık 400 adet fidanımızı toprakla buluşturduk. Ayrıca meşe palamutlarımızı da diktik. Güzel, faydalı ve geleceğe nefes olacak bir çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler de duygularını paylaştı. Nehir Hoş, "Bugün fidan diktiğim için çok mutluyum. Hem ormanımız yeşeriyor hem de ben çok mutluyum" dedi. Zeynep Sarı, "Sabah okula geldiğimde buraya geleceğimizi biliyordum fakat böyle bir yer olduğunu tahmin etmemiştim. En azından doğamızı yeşillendirdik. Doğaya katkı sağladığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı. Gülay Sayın ise "Sabah okula geldiğimde içimde bir heyecan vardı. Çünkü doğayı temiz tutmak hepimiz için çok önemli. Ne kadar doğayı temiz tutarsak, geleceğimiz o kadar temiz olur" diye konuştu.