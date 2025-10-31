Balıkesir’de art arda depremler devam ediyor. AFAD raporuna göre, saat 23.52’de 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 30 Ekim 2025 tarihinde saat 23.52’de kaydedildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.