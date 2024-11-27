Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve İHA destekli gözetlemeyle tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve İHA destekli gözetlemeyle tespit edilen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda jandarma ekipleri tarafından yapılan İHA destekli gözetleme çalışmaları sırasında ormanlık alanda gizlenen ve Midilli Adası'na gitmek istedikleri belirlenen Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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