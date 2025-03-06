Balıkesir'de 60 yaş üzeri öğrencilerin ilk ders heyecanı

Balıkesir Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Konferans Salonu'ndaki açılış programı ile öğrencilerini ağırladı.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Ergün, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gözde Akış ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı konuşmada, Tazelenme Üniversitesi projesinin son iki yılda üniversite yönetimi tarafından gerçekleştirilen en anlamlı projelerden biri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Satıl, "Balıkesir Üniversitesi olarak yalnızca akademik alanda değil, topluma ve eğitime katkı sağlama konusunda da büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Üniversite olarak şehrimizle bütünleşmek ve insanımıza hizmet etmek önceliklerimizden biridir. 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' öğretisi, bilginin yaşam boyu süren bir serüven olduğunu ifade eder. Bu anlayış burada sizlerle hayat bulmuştur. Merakınız ve öğrenme azminiz hepimiz için ilham kaynağıdır. Bugün burada bulunmanız, yeni bilgilere, dostluklara ve ufuklara açık olduğunuzu gösteriyor. Bu cesur adımınız için hepinizi gönülden kutluyorum" dedi.

Açılış programının ardından, Tazelenme Üniversitesi ilk derslerini vererek eğitim faaliyetlerine resmen başladı. Toplam dört yıl sürecek ve sekiz dönemi kapsayacak bir eğitim programı sunan üniversitede, bu yıl 57 öğrenci eğitim alacak. Her yıl yeni öğrencileri kabul etmeyi planlayan bu program, akademik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimler kazandırmayı da amaçlıyor.

Tazelenme Üniversitesi, yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerine katılımını artırarak aktif yaşlanmayı teşvik etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda hem akademik hem de sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan üniversite, katılımcılar için kapsamlı bir eğitim deneyimi sunmayı planlıyor.