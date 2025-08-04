Balıkesir'de ADRA'FEST 2025 başladı

Kaynak: AA
Balıkesir'de ADRA'FEST 2025 başladı

ADRA'FEST 2025, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde keman sanatçısı Cihat Aşkın ve bağlama sanatçısı Erdem Şimşek konseriyle başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, Ören Adramytteion Derneği öncülüğünde, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesinin yanı sıra ilçe belediyeleri, ticaret odaları, turizm işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor.

12 Ağustos'a kadar sürecek festival, "Kültürlerarası" temasıyla arkeoloji ve müziği bir araya getirerek 6 bin yıllık Adramytteion Antik Kenti ve körfezini yeniden canlandırıyor.

Festivalin sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Cihat Aşkın üstlenirken, düzenleme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Adramytteion Araştırmaları Heyeti başkanlığını Dr. Hüseyin Murat Özgen, festival direktörlüğünü ise Doç. Dr. Hakan Okay ve Dr. Mesut Çaşka yürütüyor.

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