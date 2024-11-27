Balıkesir’de ahırda yangın: 8 koyun telef oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de ahırda yangın: 8 koyun telef oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hafızhüseyinbey Mahallesi'nde ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Hafızhüseyinbey Mahallesi'nde ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hafızhüseyinbey Mahallesi'nde dün akşam saat 22.27'de koyun ve samanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken,

ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen Grup Amirliği İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, 8 küçükbaş koyun telef oldu ve samanlar kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de ahırda yangın: 8 koyun telef oldu

Balıkesir’de ahırda yangın: 8 koyun telef oldu

Balıkesir’de ahırda yangın: 8 koyun telef oldu

Balıkesir’de ahırda yangın: 8 koyun telef oldu

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