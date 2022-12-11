11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı

Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı

Balıkesir’de teşhirci bir şahıs, bindiği minibüste mastürbasyon yaparak vatandaşları taciz etti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 21:18
Takip Et

Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı

Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
+
Aa
-

Kemal ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. Cumartesi akşamı saat 17.30'da şehir içi bir dolmuşta meydana gelen olayda, teşhirci bir şahıs, minibüste cinsel organını pantolonundan dışarı çıkartarak vatandaşların önünde mastürbasyon yaptı.

Minibüsün en arka koltuğunda oturan teşhirci, yanında bulunan diğer vatandaşlara aldırmayarak dakikalar boyunca eylemini sürdürdü.

Görüntüde, minibüsün dolu olduğu, teşhirci şahsın her iki yanında ve önünde vatandaşların olduğu görülüyor.

O anlar, yaşanan taciz ve teşhiri belgelemek isteyen bir kadın vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler derhal harekete geçerek zanlı B.B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan B.B. yaptıklarını kabul ederek olay sırasında alkollü olduğunu ileri sürdü. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
1
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
2
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
3
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
4
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
5
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
﻿Arjantin Fransa'ya baksın da utansın. Messi sen daha çok bak
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
6
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Düğünde şoke eden olay. Davul çalarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
7
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Canlı yayında gözaltına alındı. SMA hastası oğlu için toplanan bağışlarla oto galeri açtı
﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Fransa'da Lafarge'ın bir fabrikasının faaliyeti durduruldu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
﻿Antalya'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 9 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.