﻿Balıkesir'de akıllara durgunluk veren olay. Minibüste kimseyi umursamadan mastürbasyon yaptı

Kemal ÖZGÜLER - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde akıllara durgunluk veren bir taciz olayı yaşandı. Cumartesi akşamı saat 17.30'da şehir içi bir dolmuşta meydana gelen olayda, teşhirci bir şahıs, minibüste cinsel organını pantolonundan dışarı çıkartarak vatandaşların önünde mastürbasyon yaptı.

Minibüsün en arka koltuğunda oturan teşhirci, yanında bulunan diğer vatandaşlara aldırmayarak dakikalar boyunca eylemini sürdürdü.

Görüntüde, minibüsün dolu olduğu, teşhirci şahsın her iki yanında ve önünde vatandaşların olduğu görülüyor.

O anlar, yaşanan taciz ve teşhiri belgelemek isteyen bir kadın vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler derhal harekete geçerek zanlı B.B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan B.B. yaptıklarını kabul ederek olay sırasında alkollü olduğunu ileri sürdü. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.