Balıkesir’de araç dere yatağına uçtu: 1 ölü

Kaynak: İHA
Balıkesir’de araç dere yatağına uçtu: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere yatağına yuvarlanan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere yatağına yuvarlanan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zeytinli Beyoba Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 35 DA 7391 plakalı araç virajı alamayıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada, Birkan Ö.Ş. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine, AFAD, Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından ölen şahsın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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