Balıkesir’de aranan 26 şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de aranan 26 şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda hapis cezası bulunan 26 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-17.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 105 ekip 337 personelin katılımı ile operasyon gerçekleşti. Yapılan operasyonlar sonucunda 25-30 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 05-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 24 şahıs, ifadeye yönelik aranan 21 şahıs olmak üzere toplamda 47 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hapis cezası bulunan 26 şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir’de aranan 26 şahıs yakalandı

Balıkesir’de aranan 26 şahıs yakalandı

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