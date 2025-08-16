Balıkesir'de artçılar devam ediyor

Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen, birçok vatandaş geceyi sokaklarda, araçlarında veya kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor. İlçede gece boyunca soğuk hava ve artçıların endişesi hâkim oluyor.

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit ve konteyner yerleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de sokak sokak dolaşarak vatandaşlara sıcak yemek, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor.

Depremzedeler, yaşadıkları korkuyu ve endişeyi dile getiriyor. Depremzede Necati Emre, "Evet, deprem korkusu devam ediyor. İlk deprem Sındırgılıları çok korkuttu, yıkım ve can kayıpları oldu. Artçı depremler sürdüğü için evlere girmekten çekiniyoruz. Bu yüzden çadırlarda, evlerin bahçelerinde kalmaya devam ediyoruz. Artçılar sık sık 4, 4.5, 3, 3.5 büyüklüğünde oluyor, bu da bizleri tedirgin ediyor" dedi.

Bir diğer depremzede Cemal Şensöz ise, "Şu anda hâlâ korkuyoruz. Mesela bugün bile 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Evimiz yakın olduğu için ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla giriyoruz ama hemen tekrar parka geliyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bircan Gökyıldız da, "Artçılar hâlâ devam ediyor. O yüzden evlerimize giremiyoruz. Çadırlarımızı kurduk, tedbir amaçlı bu gece de çadırlarımızda kalacağız. Herkese çok geçmiş olsun" diye konuştu.