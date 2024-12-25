Balıkesir’de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı

Ekipler, hidrolik demir kesme makası kullanarak parmaklıkları kesip, köpeği güvenli bir şekilde kurtardı. Ardından, itfaiye ekipleri kurtarılan köpeği severek, ona su ve yem vererek doyurdu.

Olay, Narlı kırsal Mahallesi'nde bulunan bir evin demir parmaklıklı kapısında meydana geldi. Ev sahibi, köpeğini sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca, 112 Acil Servis'i arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine hemen Balıkesir İtfaiyesi Altıeylül Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştığında köpeğin hala sıkışmış olduğunu gördü. Durumu hızlıca değerlendirerek, hidrolik demir kesme makası kullanmaya karar verdiler. Ekipler, demir parmaklıklı kapıyı keserek, köpeği güvenli bir şekilde kurtardılar.

Kurtarma işlemi sonrasında, itfaiye ekipleri köpeği sakinleştirip, ona su ve yem vererek ilk yardım uyguladı. Uzun süren sıkışma nedeniyle biraz zorlanan köpek, ekiplerin ilgisiyle rahatladı ve kısa sürede sağlıklı bir şekilde toparlandı.

Bu olay, Balıkesir İtfaiye ekiplerinin sadece yangın ve kurtarma operasyonlarında değil, aynı zamanda hayvan dostlarımıza da gösterdikleri duyarlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.