Balıkesir'de bir deprem daha! (15 Ağustos 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de 4.0 büyülüğünde deprem meydana geldi.

6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.06'da gerçekleşen deprem, yerin 10 km altında oldu. Deprem Balıkesir ilçelerinde hissedilirken, olumsuz bir durumun şiddetin az olmasından dolayı yaşanmadığı aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi verilerinde ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 12.7 km altında meydana geldi.

