Balıkesir'de bir deprem daha! (15 Ağustos 2025)

6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.06'da gerçekleşen deprem, yerin 10 km altında oldu. Deprem Balıkesir ilçelerinde hissedilirken, olumsuz bir durumun şiddetin az olmasından dolayı yaşanmadığı aktarılıyor.
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-15
Saat:12:06:51 TSİ
Enlem:39.20056 N
Boylam:28.16 E
Derinlik:10.19 km
Kandilli Rasathanesi verilerinde ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Deprem yerin 12.7 km altında meydana geldi.
15.08.2025, 12:06:51 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 12.7 km#Kandilli