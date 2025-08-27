Balıkesir'de bir deprem daha! (27 Ağustos 2025)

Balıkesir'de bir deprem daha! (27 Ağustos 2025)

Son dakika haberi... Deprem bildirim uygulamasına göre Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Ayrıntılar geliyor...

