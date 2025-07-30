Balıkesir'de bir deprem daha! (30 Temmuz 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de bir deprem daha! (30 Temmuz 2025)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda depremler olmaya devam ediyor. Saat 18:52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, şimdi ise 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saat 18:52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından şimdi ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremin derinliği 10.0 km olarak ölçülürken, 21:20'de yaşanan depremin derinliği ise 5.5 km olarak ölçüldü.

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