Balıkesir'de bir deprem daha! (30 Temmuz 2025)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saat 18:52'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından şimdi ise 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremin derinliği 10.0 km olarak ölçülürken, 21:20'de yaşanan depremin derinliği ise 5.5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2025
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/c810wPlrcQ
30.07.2025, 18:52:19 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 30, 2025
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/ocL4Z3x775
30.07.2025, 21:20:31 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.5 km#Kandilli