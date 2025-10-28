Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölge bu sabah 08.44'te 4. 2 ile yeniden sallandı. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sındırgı'da dün akşam 5,99 kilometre derinlikte meydana gelen 4. 2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilerek panik yaratmıştı.

Can kaybının olmadığı depremde Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkıldı.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Akşam yaşanan depremden sonra saat en büyüğü 4,4 olan 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Öte yandan yetkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.