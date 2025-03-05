Balıkesir’de çiftlikteki ahırda yangın! Ekipler hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir hayvan çiftliğinde sobadan kaynaklandığı belirlenen bir yangın çıktı. Çıkan yangın üzerine olay yerine gelen ekipler. Ahırda bulanan büyükbaş hayvanlar ile buzağıları telef olmaktan kurtardı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. H. K.'ya ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle 7 büyükbaş hayvan ve buzağılar kurtarılırken, bir inek yanan ahırın içinde aşırı dumandan baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri bayılan hayvanın üzerine su dökerek ayıltmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, yangının ahırın içinde bulunan sobadan kaynaklandığı belirlenirken, H. K.'nın ahırda ikamet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de çiftlikteki ahırda yangın! Ekipler hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Balıkesir’de çiftlikteki ahırda yangın! Ekipler hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Balıkesir’de çiftlikteki ahırda yangın! Ekipler hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Balıkesir’de çiftlikteki ahırda yangın! Ekipler hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Son Haberler
4 gollü maşta kazanan çıkmadı
4 gollü maşta kazanan çıkmadı
Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı! Emekli ikramiyesi için kulis bilgisini sızdırdı
Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı! Emekli ikramiyesi için kulis bilgisini sızdırdı
'Sigaram yok' dediği için öldürülmüştü! Genç sağlıkçının son görüntüleri ortaya çıktı
'Sigaram yok' dediği için öldürülmüştü! Genç sağlıkçının son görüntüleri ortaya çıktı
'Hakkını helal et' dedi, kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor
'Hakkını helal et' dedi, kayıplara karıştı! Her yerde aranıyor
Yokuş aşağı kayan kamyon baklavacıya girdi! Dehşet anı kamerada
Yokuş aşağı kayan kamyon baklavacıya girdi! Dehşet anı kamerada