Balıkesir'de deniz çekildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Çevredekilerden bazıları deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını belirtirken, bazı kişiler ise tedirgin olduklarını söyledi.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Sahilde yaşanan değişim çevrede yaşayanları tedirgin etti. Bölgede yaşayanlardan bazıları deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını belirtirken, bazı kişiler ise tedirgin olduklarını söyledi. Çevredekiler, durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı bölgelerde kayalıkların açığa çıktığı, kıyıdaki yosun ve deniz canlılarının yüzeye çıktığı görüldü.