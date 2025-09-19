Balıkesir'de deprem! (19 Eylül 2025)

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.26’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 9.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.