Balıkesir'de deprem! (19 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balıkesir'de deprem! (19 Eylül 2025)

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.26’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 9.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Son Haberler
28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor
28. Uluslararası Beypazarı Festivali 26-27-28 Eylül’de başlıyor
Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi
Jandarma 70 saatlik görüntüyle saldırganların izini bulundu! Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü
Sarıyer’deki kurşunların sırrı çözüldü
Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...
Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...
Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray
Eksi averajda üç büyükler tarih yazdı! Birinci Galatasaray