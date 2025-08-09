Balıkesir'de deprem! (9 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Balıkesir'de saat 12.03'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km altında gerçekleşti. Deprem çevre illerden hissedilmezken, olumsuz bir durumun şiddetin küçük olmasından dolayı yaşanmadığı aktarıldı.
