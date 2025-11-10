AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Yaşanan sarsıntının derinliği 11.01 km olarak kaydedildi. Balıkesir merkez ve ilçelerinden de hissedildi.





''OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR''

Sarsıntının ardından AFAD'tan yapılan açıklamada; ''Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' ifadeleri yer aldı.