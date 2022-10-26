Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.01 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

İŞTE AFAD'IN AÇIKLAMASI