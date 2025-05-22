Balıkesir'de dolandırıcılık şebekesine operasyon!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İ.T. ve S.K. isimli şahısların "Pays Capital" isimli sözde yatırım sistemi üzerinden toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırılması üzerine "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 9 sahte şirket, şüpheli şahıs ve şirketlere ait banka hesap hareketleri ve MASAK verilerine göre yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi olduğu tespit edildi.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt, Adana'da eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.